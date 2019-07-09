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Законопроект о возврате прямых выборов глав городов рассмотрят в Ростовской области

9 июля 2019, 14:27
Фото: zsro.ru
Законопроект о возврате прямых выборов глав муниципальных образований внесли на рассмотрение Законодательного собрания Ростовской области, сообщила пресс-служба парламента.

Законопроект внесен на рассмотрение парламентом фракцией «Справедливая Россия».

Как прокомментировал председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, отвечая на вопрос корреспондента газеты «Город N», при переходе на другую систему необходимо рассмотреть все стороны вопроса. В области с 2014 года глав муниципалитетов назначают, при это система придумана не в регионе и полностью соответствует требованиям федерального законодательства. Система действует в абсолютном большинстве регионов и муниципалитетов России и с каждым годом их число только растет.

Как отметил Ищенко, сейчас сложно оценить стоимость возврата к системе прямых выборов. Кроме того, что возврат к выборной системе будет стоить бюджету от 250 до 500 миллионов рублей, у решения есть и другие не очевидные с первого взгляда стороны, требующие тщательного рассмотрения.

При этом председатель Законодательного Собрания отмечает, что каждая из систем имеет свои преимущества, но необходимо остановиться на какой-то одной, чтобы иметь возможность долгосрочного планирования и определенность в вопросах городского управления.

Напомним, за возврат прямых выборов мэра Ростова выступил полпред президента РФ в ЮФО. При этом ряд экспертов назвали прямые выборы неэффективным методом управления.

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