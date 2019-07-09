Законопроект о возврате прямых выборов глав городов рассмотрят в Ростовской области

Как прокомментировал председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, отвечая на вопрос корреспондента газеты «Город N», при переходе на другую систему необходимо рассмотреть все стороны вопроса. В области с 2014 года глав муниципалитетов назначают, при это система придумана не в регионе и полностью соответствует требованиям федерального законодательства. Система действует в абсолютном большинстве регионов и муниципалитетов России и с каждым годом их число только растет.