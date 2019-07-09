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Posted 9 июля 2019, 12:48

Published 9 июля 2019, 12:48

Modified 1 октября, 14:02

Updated 1 октября, 14:02

Заседание по делу экс-жены Цеповяза в Ростове приостановили из-за ее самочувствия

9 июля 2019, 12:48
Сюжет
Эксклюзив
Во вторник рассмотрение дела в отношении бывшей жены участника кущевской банды Натальи Стришней в областном суде Ростова приостановили из-за ее плохого самочувствия, передает журналист RostovGazeta из здания суда.

Бывшую супругу Цеповяза арестовал на два месяца Железнодорожный районный суд за вымогательство предположительно 70 миллионов рублей у бизнесменов в станице Кущевской Краснодарского края. Вместе с Натальей по делу проходит ее брат Иван. Уголовное дело возбуждено по статье 163 ч.3 п.б УК РФ «Вымогательство» (в целях получения имущества в особо крупном размере). Если вина Стришних будет доказана, им грозит до 15 лет колонии со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Через пару минут после начала заседания по мере пресечения Стришняя заявила о плохом самочувствии.

«Можем объявить перерыв? Я себя плохо чувствую, ко мне вызвали медиков», — попросила она.

Судья Елена Парьева удовлетворила просьбу арестованной. Заседание продолжится через некоторое время.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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