Заседание по делу экс-жены Цеповяза в Ростове приостановили из-за ее самочувствия

Posted 9 июля 2019, 12:48
Published 9 июля 2019, 12:48
Modified 1 октября, 14:02
Updated 1 октября, 14:02
Бывшую супругу Цеповяза арестовал на два месяца Железнодорожный районный суд за вымогательство предположительно 70 миллионов рублей у бизнесменов в станице Кущевской Краснодарского края. Вместе с Натальей по делу проходит ее брат Иван. Уголовное дело возбуждено по статье 163 ч.3 п.б УК РФ «Вымогательство» (в целях получения имущества в особо крупном размере). Если вина Стришних будет доказана, им грозит до 15 лет колонии со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Через пару минут после начала заседания по мере пресечения Стришняя заявила о плохом самочувствии.
«Можем объявить перерыв? Я себя плохо чувствую, ко мне вызвали медиков», — попросила она.
Судья Елена Парьева удовлетворила просьбу арестованной. Заседание продолжится через некоторое время.