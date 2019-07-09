Заседание по делу экс-жены Цеповяза в Ростове приостановили из-за ее самочувствия

Бывшую супругу Цеповяза арестовал на два месяца Железнодорожный районный суд за вымогательство предположительно 70 миллионов рублей у бизнесменов в станице Кущевской Краснодарского края. Вместе с Натальей по делу проходит ее брат Иван. Уголовное дело возбуждено по статье 163 ч.3 п.б УК РФ «Вымогательство» (в целях получения имущества в особо крупном размере). Если вина Стришних будет доказана, им грозит до 15 лет колонии со штрафом в размере до одного миллиона рублей.