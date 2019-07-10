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Более 9 млн руб потратят на благоустройство прилегающей к думе Ростова территории

10 июля 2019, 06:32
Фото: Moreorless/CC BY-SA 3.0 / wikimedia.org
Городское хозяйственное управление Ростова-на-Дону объявило аукцион по выбору подрядчика, который отремонтрует прилегающую к зданию думы территорию, сообщается на сайте госзакупок.

Речь идет об объекте культурного наследия федерального значения «Здание городской думы, XIX в.», которое расположено на улице Большой Садовой. Всего на работы планируется потратить почти 9,2 миллиона рублей.

Отмечается, что заявку можно подать до 15 июля, аукцион по выбору подрядчика проведут 18 числа. Компании предстоит отремонтировать проезды и тротуары, установить бортовые камни, провести работы по устройству стен подвалов.

Всего в перечень работ включили более 90 позиций. Деньги поступят из городского бюджета.

Ранее появилась информация, что для Ростова закупят 20 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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