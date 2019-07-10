Электронные паспорта могут появиться в России к 2022 году

Дизайн и интерфейс уже согласовали с МВД и ФСБ, внешне это будет похоже на банковскую карту, при этом предусматривается привязка «пластика» к мобильному приложению. В электронном паспорте будет содержать личная информация о человеке, электронный вариант будет намного сложнее подделать, кроме того, он даст более широкие возможности по сравнению с бумажным паспортом. В частности, с введением электронных паспортов не нужно будет вручную заполнять формы на сайтах госучреждений, информация будет считываться практически мгновенно. Восстановить электронный паспорт тоже будет гораздо проще.