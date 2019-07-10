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Электронные паспорта могут появиться в России к 2022 году

10 июля 2019, 12:41
Фото: flickr.com
К 2022 году в Российской Федерации могут появиться электронные паспорта, сообщили «Новые известия».

В качестве паспорта предлагается использовать мобильное приложение, защищенное российскими средствами криптографии. В электронном документе могли бы присутствовать данные СНИЛС и водительского удостоверения.

По словам вице-премьера правительства Максима Акимова, при разработке будут учитывать пожелания россиян. Срок появления электронных паспортов пока окончательно не утвержден, 2022 год — срок, к которому страна будет готова к нововведению.

Дизайн и интерфейс уже согласовали с МВД и ФСБ, внешне это будет похоже на банковскую карту, при этом предусматривается привязка «пластика» к мобильному приложению. В электронном паспорте будет содержать личная информация о человеке, электронный вариант будет намного сложнее подделать, кроме того, он даст более широкие возможности по сравнению с бумажным паспортом. В частности, с введением электронных паспортов не нужно будет вручную заполнять формы на сайтах госучреждений, информация будет считываться практически мгновенно. Восстановить электронный паспорт тоже будет гораздо проще.

Напомним, в Ростовской области создадут интерактивную карту нелегальных торговых точек.

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#Новости#Технологии
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