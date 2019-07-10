Интерактивную карту нелегальных торговых точек создадут в Ростовской области

Конкурс на разработку портала с интерактивной картой объектов потребительского рынка и мест несанкционированной торговли разместила «Ростсистема».
Потенциальному подрядчику предстоит создать портал за 60 дней с момента заключения контракта.
Система должна включать в себя кроссплатформенный веб-портал для интернет-браузеров на персональных компьютерах, программные приложения портала для мобильных устройств на мобильных операционных системах. При этом портал должен предоставлять зарегистрированным пользователям инструментальные средства для регистрации и передачи сведений о выявленных фактах несанкционированной торговли с привязкой к местности, а также для получения обратной связи от соответствующих региональных и муниципальных органов власти.
Система предназначена для ведения электронного реестра объектов потребительского рынка — объектов торговли, бытовых услуг, общественного питания, расположенных на территории Ростовской области, автоматизации сбора, хранения и обработки информации об объектах потребительского рынка и явлениях, подлежащих мониторингу и контролю, картографического их представления.
Максимальная стоимость контракта составляет 1,12 миллиона рублей.