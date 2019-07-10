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Интерактивную карту нелегальных торговых точек создадут в Ростовской области

10 июля 2019, 09:41
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области будет создана интерактивная карта, где неравнодушные граждане смогут указывать места несанкционированной торговли, следует из информации на портале госзакупок.

Конкурс на разработку портала с интерактивной картой объектов потребительского рынка и мест несанкционированной торговли разместила «Ростсистема».

Потенциальному подрядчику предстоит создать портал за 60 дней с момента заключения контракта.

Система должна включать в себя кроссплатформенный веб-портал для интернет-браузеров на персональных компьютерах, программные приложения портала для мобильных устройств на мобильных операционных системах. При этом портал должен предоставлять зарегистрированным пользователям инструментальные средства для регистрации и передачи сведений о выявленных фактах несанкционированной торговли с привязкой к местности, а также для получения обратной связи от соответствующих региональных и муниципальных органов власти.

Система предназначена для ведения электронного реестра объектов потребительского рынка — объектов торговли, бытовых услуг, общественного питания, расположенных на территории Ростовской области, автоматизации сбора, хранения и обработки информации об объектах потребительского рынка и явлениях, подлежащих мониторингу и контролю, картографического их представления.

Максимальная стоимость контракта составляет 1,12 миллиона рублей.

Ранее в Новочеркасске во время рейдов выявили десятки случаев незаконной торговли.

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