Интерактивную карту нелегальных торговых точек создадут в Ростовской области

Система должна включать в себя кроссплатформенный веб-портал для интернет-браузеров на персональных компьютерах, программные приложения портала для мобильных устройств на мобильных операционных системах. При этом портал должен предоставлять зарегистрированным пользователям инструментальные средства для регистрации и передачи сведений о выявленных фактах несанкционированной торговли с привязкой к местности, а также для получения обратной связи от соответствующих региональных и муниципальных органов власти.