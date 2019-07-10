Лавров пообещал помочь в развитии международных связей Ростовской области

Встреча состоялась в среду в Москве. На ней участники рассмотрели вопросы расширения сотрудничества Дона с регионами Франции, Италии, Узбекистана, Азербайджана. Также они уделили внимание теме взаимодействия при строительстве музея «Самбекские высоты». Сам проект необходим, чтобы увековечить память советских воинов, которые участвовали в освобождении Ростовской области во время Великой Отечественной войны.