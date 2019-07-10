rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Лавров пообещал помочь в развитии международных связей Ростовской области

10 июля 2019, 13:23
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения вопросов развития международных связей региона, сообщает правительство региона.

Встреча состоялась в среду в Москве. На ней участники рассмотрели вопросы расширения сотрудничества Дона с регионами Франции, Италии, Узбекистана, Азербайджана. Также они уделили внимание теме взаимодействия при строительстве музея «Самбекские высоты». Сам проект необходим, чтобы увековечить память советских воинов, которые участвовали в освобождении Ростовской области во время Великой Отечественной войны.

«Во время переговоров Лавров подтвердил готовность министерства и дальше оказывать помощь в развитии международных и внешнеэкономических связей области», — говорится в публикации.

Ранее появилась информация, что к 2024 году экспорт несырьевых неэнергетических товаров в Ростовской области увеличат до восьми миллиардов долларов США.

Материалы по теме
Контракты на экспорт сельхозпродукции привезла Ростовская область с выставки в КитаеЭкспорт несырьевых неэнергетических товаров увеличат в Ростовской области к 2024 годуЭкспорт станет доступнее для компаний МСП
#Новости#Илья Ульянов#Политика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28