Ливни, град и ураганный ветер пообещали ростовчанам в среду

Неблагоприятная погода местами в регионе и Таганрогском заливе ожидается в среду и четверг. В эти дни могут пройти ливни с грозой и град.
Отмечается, что скорость ветра поднимется до 23 метров в секунду. Жителей региона попросили набирать номер 112 в экстренных ситуациях.
По информации Гидрометцентра, в Ростове со среды по субботу будут идти дожди. Максимальная температура воздуха составит 27 градусов. В воскресенье в городе воздух прогреется до 28 градусов, осадков не ожидается, но будет облачно.