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Ливни, град и ураганный ветер пообещали ростовчанам в среду

10 июля 2019, 05:47
Фото: pixabay.com
Местами в Ростовской области в среду резко ухудшится погода, могут пройти ливни и град, рассказали в региональном УМЧС.

Неблагоприятная погода местами в регионе и Таганрогском заливе ожидается в среду и четверг. В эти дни могут пройти ливни с грозой и град.

Отмечается, что скорость ветра поднимется до 23 метров в секунду. Жителей региона попросили набирать номер 112 в экстренных ситуациях.

По информации Гидрометцентра, в Ростове со среды по субботу будут идти дожди. Максимальная температура воздуха составит 27 градусов. В воскресенье в городе воздух прогреется до 28 градусов, осадков не ожидается, но будет облачно.

Ранее в Ростовской области из-за непогоды в Морозовске подтопило несколько дорог.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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