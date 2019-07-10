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Многоэтажный дом начал рушиться прямо на прохожих в Ростове

10 июля 2019, 12:59
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону с верхних этажей дома начали падать кирпичи, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось во вторник утром на проспекте Стачки, 188/1. С верхних этажей дома начали сыпаться кирпичи», — сказано в сообщении.

«Дом начал садиться, это стало понятно, так как очень плохо закрываются двери и окна в квартирах. Напротив дома идет стройка, мы думаем, что проблема появилась от них», — заявили жильцы дома.

Автор публикации разместил фото, на котором показал лежащие на асфальте обломки кирпичей.

До этого в городе при включении горячей воды в жилом доме на проспекте Коммунистический произошла авария, из-за которой затопило квартиры. Это стало причиной появления трещины в стене.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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