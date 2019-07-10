Многоэтажный дом начал рушиться прямо на прохожих в Ростове

Происшествие случилось во вторник утром на проспекте Стачки, 188/1. С верхних этажей дома начали сыпаться кирпичи», — сказано в сообщении.
«Дом начал садиться, это стало понятно, так как очень плохо закрываются двери и окна в квартирах. Напротив дома идет стройка, мы думаем, что проблема появилась от них», — заявили жильцы дома.
Автор публикации разместил фото, на котором показал лежащие на асфальте обломки кирпичей.
До этого в городе при включении горячей воды в жилом доме на проспекте Коммунистический произошла авария, из-за которой затопило квартиры. Это стало причиной появления трещины в стене.