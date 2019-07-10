Суд наложил арест на €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Газета “Известия” пишет, что бывший министр по координации деятельности Открытого правительства, который находился на должности в 2012–2018 годах, был арестован двадцать седьмого марта по подозрению в краже четырех миллиардов рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети».