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Суд наложил арест на €122 млн на счетах экс-министра Абызова

10 июля 2019, 10:32
Фото: publicdomainpictures.net
Басманный суд Москвы арестовал €121,7 млн (8,7 млрд рублей), который расположены на счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Сторона защиты пока не выражала намерения обжаловать решение суда.

Газета “Известия” пишет, что бывший министр по координации деятельности Открытого правительства, который находился на должности в 2012–2018 годах, был арестован двадцать седьмого марта по подозрению в краже четырех миллиардов рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети».

Согласно следственной версии, в период 2011-2014 годов Абызов организовал преступное сообщество, посредством которого осуществил хищение денежных средств, выведя их за границу. Помимо Абызова, были задержаны еще четыре человека.

#Новости#Общество
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