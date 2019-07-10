Центр Ростова перекроют из-за подготовки ко Дню города

Ограничения движения введут в период с 31 июля по 31 октября. Это коснется переулка Газетный на участке от улицы Максима Горького до улицы Красноармейская.
В этот период пройдут мероприятия по подготовке к празднованию 270-й годовщины со дня основания города.
Ранее появилась информация, что в городе закроют проезд по Московской на участке от проспекта Ворошиловский до переулка Братский. Ограничения продлятся с 29 июля по 1 августа.
Кроме того, на все лето в Ростовской области ввели ограничения движения для фур в жаркую погоду. Им нельзя выезжать на трассы, если температура воздуха поднимается выше 32 градусов.