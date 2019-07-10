rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Центр Ростова перекроют из-за подготовки ко Дню города

10 июля 2019, 15:06
Фото: pixabay.com
В центральной части Ростова-на-Дону ограничат движение из-за подготовки к праздничным мероприятиям, сообщили в городской администрации.

Ограничения движения введут в период с 31 июля по 31 октября. Это коснется переулка Газетный на участке от улицы Максима Горького до улицы Красноармейская.

В этот период пройдут мероприятия по подготовке к празднованию 270-й годовщины со дня основания города.

Ранее появилась информация, что в городе закроют проезд по Московской на участке от проспекта Ворошиловский до переулка Братский. Ограничения продлятся с 29 июля по 1 августа.

Кроме того, на все лето в Ростовской области ввели ограничения движения для фур в жаркую погоду. Им нельзя выезжать на трассы, если температура воздуха поднимается выше 32 градусов.

Материалы по теме
Движение ограничат на Ворошиловском в Ростове из-за строительства домаВ СКЖД опровергли остановку движения из-за поломки грузового поезда под ТаганрогомФронтовую перекроют для движения в Ростове
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58