В детском лагере Приморья 20 воспитанников получили пищевое отравление

Установлено, что это гастроэнтерит средней степени, но причины заражения пока не установили.
Предполагается, что воспитанники съели что-то в прошедшие выходные, когда был родительский день. Также на днях дети купались, поэтому могли заразиться инфекцией в водоеме.
Отмечается, что с 8 июля все жители лагеря находятся под наблюдением медиков. Сейчас доктора занимаются изучением собранного для исследований материала - образцов воды, почвы и смывы.
Всего в медучреждении в настоящее время находится 55 человек. Кроме этого. медики наблюдают за детьми, не получившими отравление. Родители постепенно увозят детей домой.