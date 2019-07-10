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В детском лагере Приморья 20 воспитанников получили пищевое отравление

10 июля 2019, 11:07
Фото: pxhere.com
В Лазовском районе в детском лагере отдыха «Юный рыбак» сразу 21 человек получили пищевое отравление.

Как сообщает ФедПресс, пострадали 20 детей из всех отрядов и одна вожатая.

Установлено, что это гастроэнтерит средней степени, но причины заражения пока не установили.

Предполагается, что воспитанники съели что-то в прошедшие выходные, когда был родительский день. Также на днях дети купались, поэтому могли заразиться инфекцией в водоеме.

Отмечается, что с 8 июля все жители лагеря находятся под наблюдением медиков. Сейчас доктора занимаются изучением собранного для исследований материала - образцов воды, почвы и смывы.

Всего в медучреждении в настоящее время находится 55 человек. Кроме этого. медики наблюдают за детьми, не получившими отравление. Родители постепенно увозят детей домой.

#Новости#Происшествия
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