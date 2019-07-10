В Ростове разыскивают мужчину, расстрелявшего прохожего

ЧП произошло вечером во вторник в Западном жилом массиве на улице Жмайлова. Конфликт между мужчинами под окнами многоэтажки разгорелся около 20.00. Причина драки пока неизвестна. Однако потасовка закончилась ранением из травматического пистолета одного из мужчин.