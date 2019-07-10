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В Ростове разыскивают мужчину, расстрелявшего прохожего

10 июля 2019, 07:19
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону разыскивается мужчина, стрелявший в прохожего, сообщили RostovGazeta в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ЧП произошло вечером во вторник в Западном жилом массиве на улице Жмайлова. Конфликт между мужчинами под окнами многоэтажки разгорелся около 20.00. Причина драки пока неизвестна. Однако потасовка закончилась ранением из травматического пистолета одного из мужчин.

«В результате конфликта с неизвестными мужчина получил ранение из травматического оружия. На данный момент пострадавший находится в больнице. Сотрудники полиции проводят проверку», — отметили в ведомстве.

Правоохранители устанавливают личность стрелявшего.

Ранее произошел инцидент со стрельбой в торговом центре Новочеркасска.

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