В станице Мишкинской началось строительство парка

Его построят благодаря участию в областном конкурсе проектов благоустройства территорий муниципальных образований Ростовской области. Строительство и оснащение рекреационной зоны обойдется в 11 млн рублей.
8 июля подрядная организация ООО «Кайлас» приступила к работе. В новом парке площадью почти 5 тысяч кв.м появятся пешеходные дорожки, современное освещение, сцена, детская и спортивная площадки, беседки для отдыха. В спортивной зоне расположат многофункциональную спортплощадку, комплекс брусьев, теннисный стол. Здесь жители поселения смогут готовиться к сдаче норм ГТО.
Завершить общестроительные работы и установить необходимое оборудование подрядчик планирует до 15 сентября, осенью проведут озеленение «Мишкиной рощи».
Отметим, что этим летом начнется строительство еще одного парка в рамках проекта «Комфортная среда» на территории Аксайского района — его обустроят в хуторе Ленина.