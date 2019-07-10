В станице Мишкинской началось строительство парка

8 июля подрядная организация ООО «Кайлас» приступила к работе. В новом парке площадью почти 5 тысяч кв.м появятся пешеходные дорожки, современное освещение, сцена, детская и спортивная площадки, беседки для отдыха. В спортивной зоне расположат многофункциональную спортплощадку, комплекс брусьев, теннисный стол. Здесь жители поселения смогут готовиться к сдаче норм ГТО.