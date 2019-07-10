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В станице Мишкинской началось строительство парка

10 июля 2019, 06:20
Фото: Пресс-служба Администрации Аксайского района
Парк отдыха «Мишкина роща» появится в центре станицы Мишкинской через несколько месяцев.

Его построят благодаря участию в областном конкурсе проектов благоустройства территорий муниципальных образований Ростовской области. Строительство и оснащение рекреационной зоны обойдется в 11 млн рублей.

8 июля подрядная организация ООО «Кайлас» приступила к работе. В новом парке площадью почти 5 тысяч кв.м появятся пешеходные дорожки, современное освещение, сцена, детская и спортивная площадки, беседки для отдыха. В спортивной зоне расположат многофункциональную спортплощадку, комплекс брусьев, теннисный стол. Здесь жители поселения смогут готовиться к сдаче норм ГТО.

Завершить общестроительные работы и установить необходимое оборудование подрядчик планирует до 15 сентября, осенью проведут озеленение «Мишкиной рощи».

Отметим, что этим летом начнется строительство еще одного парка в рамках проекта «Комфортная среда» на территории Аксайского района — его обустроят в хуторе Ленина.

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