Жители садовых товариществ в Ростове остались без воды из-за расточительности соседей

«Недостаточный напор воды связан с тем, что в жару люди используют большое количество воды. Давления не хватает горожанам, которые далеко живут от места присоединения к сети», — сказано в сообщении.
Отмечается, что иногда вода совсем не доходит. Для решения этой проблемы необходимо провести реконструкцию сетей.
Кроме того, на сетях товариществ постоянно происходят аварийные ситуации, особенно часто в «РСМ-Товарищ». Это связано с неудовлетворительным состоянием коммуникаций. Все аварии ликвидируются силами товарищества.
Также на перебои воды жаловались жители частного сектора в районе улиц Орская и Каскадная. В последнее время здесь происходили аварии, но они уже устранены.
Ранее в Ростове при включении горячей воды в жилом доме на проспекте Коммунистический произошла авария, из-за которой затопило квартиры.