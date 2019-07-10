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Жители садовых товариществ в Ростове остались без воды из-за расточительности соседей

10 июля 2019, 14:13
Фото: pexels.com
В садоводческих товариществах Ростова-на-Дону ощущается нехватка воды из-за значительного потребления в жару, сообщили в городской админстрации.

«Недостаточный напор воды связан с тем, что в жару люди используют большое количество воды. Давления не хватает горожанам, которые далеко живут от места присоединения к сети», — сказано в сообщении.

Отмечается, что иногда вода совсем не доходит. Для решения этой проблемы необходимо провести реконструкцию сетей.

Кроме того, на сетях товариществ постоянно происходят аварийные ситуации, особенно часто в «РСМ-Товарищ». Это связано с неудовлетворительным состоянием коммуникаций. Все аварии ликвидируются силами товарищества.

Также на перебои воды жаловались жители частного сектора в районе улиц Орская и Каскадная. В последнее время здесь происходили аварии, но они уже устранены.

Ранее в Ростове при включении горячей воды в жилом доме на проспекте Коммунистический произошла авария, из-за которой затопило квартиры.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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