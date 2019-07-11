Альфа-Банк снова лидирует по версии британского журнала Euromoney

11 июля были объявлены результаты самой престижной в международном финансовом мире премии Euromoney. Среди лучших банков Центральной и Восточной Европы назван российский Альфа-Банк -эксперты Euromoney признали успехи банка в области внедрения расчетных и кредитных сервисов, отметили рост клиентской базы и объемов кредитования, а также высокоэффективную модель работы в сегменте МСБ в период 2018-2019 годов. Об этом сообщает muksun.fm.
Как отметили в Euromoney, Альфа-Банк смог не только стать флагманом развития комплексного обслуживания малого и среднего бизнеса, но и усилил свои преимущества для клиентов. Основное конкурентное преимущество в работе этого банка - технология быстрого кредитования, сопровождающаяся эффективным управлением рисками. Это стало возможным благодаря сочетанию многолетнего опыта и удачных скоринговых моделей. Кроме этого, банк задает тренды в различных нефинансовых сервисах для малого и среднего бизнеса.
По словам главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского, клиентская база банка растет примерно на 30% ежегодно и на данный момент насчитывает более 450 тысяч компаний сегмента МСБ. Это стало возможным благодаря повсеместному использованию цифровых технологий для создания лучших клиентских сервисов. Сейчас клиенты "Альфы" пользоваться практически всеми услугами банка удаленно, в любое время суток, совершая операции «в два клика». Таким образом, Альфа-Банк смог создать новый стандарт обслуживания сектора МСБ, использующего самые удобные, быстрые и безопасные решения. Верхошинский подчеркнул, что высокая оценка экспертов Euromoney очень важна для банка.
Итоги 2018 года показали, что Альфа-Банк стал абсолютным лидером в России по приросту кредитования компаний малого и среднего бизнеса. Рост составил101%. Внедрение уникальных решений в области информационной безопасности в 2018-2019 годах расширило функциональность мобильного банка. Теперь в приложении для смартфонов содержится максимум кредитных процедур и daily-banking операций. Кроме этого, налажен выпуск моментальных карт формата B2B. Важно и то, что в интернет-банке для появились уникальные сервисы по юридической поддержке.