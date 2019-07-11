Альфа-Банк снова лидирует по версии британского журнала Euromoney

Итоги 2018 года показали, что Альфа-Банк стал абсолютным лидером в России по приросту кредитования компаний малого и среднего бизнеса. Рост составил101%. Внедрение уникальных решений в области информационной безопасности в 2018-2019 годах расширило функциональность мобильного банка. Теперь в приложении для смартфонов содержится максимум кредитных процедур и daily-banking операций. Кроме этого, налажен выпуск моментальных карт формата B2B. Важно и то, что в интернет-банке для появились уникальные сервисы по юридической поддержке.