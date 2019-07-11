Более миллиарда рублей требует ТАНТК им. Бериева с МЧС РФ

Напомним, ТАНТК имени Бериева потребовал с МЧС 439 миллионов рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки. До этого завод выиграл суд против МЧС с иском в 53 миллионов рублей за ремонт самолета-амфибии Бе-200 ЧС.