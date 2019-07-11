Более миллиарда рублей требует ТАНТК им. Бериева с МЧС РФ

Исковое заявления принял Арбитражный суд города Москвы.
По сообщениям СМИ, таганрогский завод требует деньги за поставленный МЧС самолет-амфибию стоимостью 1,4 миллиарда рублей. Министерство получило самолет еще в феврале, но не оплатило стоимость полностью.
При этом МЧС заявляет, что что ТАНТК посылал неправильно оформленные документы, поэтому министерству пришлось несколько раз возвращать их обратно.
Напомним, ТАНТК имени Бериева потребовал с МЧС 439 миллионов рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки. До этого завод выиграл суд против МЧС с иском в 53 миллионов рублей за ремонт самолета-амфибии Бе-200 ЧС.