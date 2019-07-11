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Более миллиарда рублей требует ТАНТК им. Бериева с МЧС РФ

11 июля 2019, 11:47
Фото: Медиахолдинг1Mi
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева требует с МЧС РФ 1,029 миллиарда рублей, следует из документов электронной картотеки.

Исковое заявления принял Арбитражный суд города Москвы.

По сообщениям СМИ, таганрогский завод требует деньги за поставленный МЧС самолет-амфибию стоимостью 1,4 миллиарда рублей. Министерство получило самолет еще в феврале, но не оплатило стоимость полностью.

При этом МЧС заявляет, что что ТАНТК посылал неправильно оформленные документы, поэтому министерству пришлось несколько раз возвращать их обратно.

Напомним, ТАНТК имени Бериева потребовал с МЧС 439 миллионов рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки. До этого завод выиграл суд против МЧС с иском в 53 миллионов рублей за ремонт самолета-амфибии Бе-200 ЧС.

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