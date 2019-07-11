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Большинство компаний Ростовской области выводят активы перед банкротством

11 июля 2019, 14:33
Фото: Медиахолдинг1Mi
Многие руководители компаний перед процедурой банкротства создают фирмы с таким же названием, куда выводят свои активы и продолжают деятельность, рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области Татьяна Киселева.

«У меня сложилось стойкое мнение, что большая часть кредитных должников, подходя к процедуре, готовятся. Лучшая доля, можно привести в пример „Евродон“ или „Белую птицу“, попали туда не по своему желанию. А большая часть вывела имущество. В нашем случае это схема ухода от налогового бремени», — отметила Киселева в четверг на круглом столе комитета регионального Заксобрания по бюджету, налогам и собственности на тему банкротства организаций. Она рассказала, что большая часть компаний открывает, не стесняясь, предприятия с таким же названием и ведет там активно деятельность. «И оставляет долги областному бюджету, местному и федеральному. Часть нашей работы — поиск этих активов и их возвращение в конкурсную массу», — добавила заместитель.

Первый заместитель председателя Заксобрания Ростовской области Андрей Харченко считает, что если налоговая инспекция говорит об умышленном банкротстве, значит это, действительно, присутствует. «Но ярко выраженных случаев мы не замечаем. Если брать „Евродон“, „Белую птицу“, то они попали просто в такую финансовую ситуацию, из которой ищет выход и правительство области, и губернатор. Естественно, этот выход будет найден», — заключил он.

По данным Киселевой, на настоящий момент налоговый орган представляет интерес на 28 миллиардов рублей в Арбитражном суде Ростовской области и высших инстанциях. «Из них бюджетных денег — 18 миллиардов. Остальное — это те суммы, которые зависли в банках, выплачены агентством по страхованию вкладов и так далее. То есть 18 миллиардов не поступило на разные уровни бюджета. И приходится констатировать, что за первое полугодие 2019 года эта сумма выросла еще на 1,4 миллиарда», — отметила заместитель.

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