Большинство компаний Ростовской области выводят активы перед банкротством

«У меня сложилось стойкое мнение, что большая часть кредитных должников, подходя к процедуре, готовятся. Лучшая доля, можно привести в пример „Евродон“ или „Белую птицу“, попали туда не по своему желанию. А большая часть вывела имущество. В нашем случае это схема ухода от налогового бремени», — отметила Киселева в четверг на круглом столе комитета регионального Заксобрания по бюджету, налогам и собственности на тему банкротства организаций. Она рассказала, что большая часть компаний открывает, не стесняясь, предприятия с таким же названием и ведет там активно деятельность. «И оставляет долги областному бюджету, местному и федеральному. Часть нашей работы — поиск этих активов и их возвращение в конкурсную массу», — добавила заместитель.