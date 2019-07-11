rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Десятки домов обесточат в Ростове в пятницу

11 июля 2019, 05:49
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в пятницу из-за технических работ будут отключать электричество на нескольких улицах, рассказали в «Донэнерго».

В дневное время света не будет по улицам Дранко, Турксибская, Мечникова, Белгородская, Шаумяна, Вавилова, Абаканская, Камская, Щербакова, Волжская. Также электричества не будет на улицах Змиевский проезд, в переулках Полесский, Андижанский, Верхоянский, Хабаровский, Семашко, Газетный.

В это время пройдут работы по техническому обслуживанию оборудования. Подачу электричества возобновят в течение дня.

Добавим, что в четверг без света остались дома по улицам Бородина, Котовского, Прудовая, Доватора, Котовского, Латвийская, Лесная, Нарвская, Приамурская, Прибалтийская, Прудовая, Чайковского, Бессарабская, Доватора, Ейская, Котовского, Кронштадтская, Кутузова.

Материалы по теме
Отключения света затронут множество улиц в РостовеСледующая неделя в Ростове начнется с отключений светаОтключения света пройдут в переулке Соборный и на Социалистической в Ростове
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58