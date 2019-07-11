Десятки домов обесточат в Ростове в пятницу

В дневное время света не будет по улицам Дранко, Турксибская, Мечникова, Белгородская, Шаумяна, Вавилова, Абаканская, Камская, Щербакова, Волжская. Также электричества не будет на улицах Змиевский проезд, в переулках Полесский, Андижанский, Верхоянский, Хабаровский, Семашко, Газетный.
В это время пройдут работы по техническому обслуживанию оборудования. Подачу электричества возобновят в течение дня.
Добавим, что в четверг без света остались дома по улицам Бородина, Котовского, Прудовая, Доватора, Котовского, Латвийская, Лесная, Нарвская, Приамурская, Прибалтийская, Прудовая, Чайковского, Бессарабская, Доватора, Ейская, Котовского, Кронштадтская, Кутузова.