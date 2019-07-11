Десятки домов обесточат в Ростове в пятницу

В дневное время света не будет по улицам Дранко, Турксибская, Мечникова, Белгородская, Шаумяна, Вавилова, Абаканская, Камская, Щербакова, Волжская. Также электричества не будет на улицах Змиевский проезд, в переулках Полесский, Андижанский, Верхоянский, Хабаровский, Семашко, Газетный.