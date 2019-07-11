На достройку элитной многоэтажки на Пушкинской в Ростове получил разрешение ИП

Согласно информации единого реестра застройщиков РФ, объект, который будет достраивать предприниматель, — это жилой комплекс Greenwich Hall, строительством которого занималась ГК «Панорама». Строительство было начато в 2014 году и изначально в доме планировалось 9 этажей. Застройщик должен был сдать объект в эксплуатацию в 2017 году.