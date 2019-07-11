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На достройку элитной многоэтажки на Пушкинской в Ростове получил разрешение ИП

11 июля 2019, 12:09
Фото: forumrostov.ru
В Ростове-на-Дону достройкой 11-этажного жилого дома, расположенного на улице Пушкинской, 12, займется индивидуальный предприниматель, следует из документов, опубликованных на сайте горадминистрации.

Согласно информации единого реестра застройщиков РФ, объект, который будет достраивать предприниматель, — это жилой комплекс Greenwich Hall, строительством которого занималась ГК «Панорама». Строительство было начато в 2014 году и изначально в доме планировалось 9 этажей. Застройщик должен был сдать объект в эксплуатацию в 2017 году.

Известно, что разрешение на строительство было выдано предпринимателю Сергею Бовдурцу. По проекту в 11-этажном доме будет расположено всего 12 квартир. Сдача дома в эксплуатацию запланирована на конец второго квартала 2020 года.

По данным СПАРК, Сергей Бовдурец числится как совладелец пяти ростовских компаний.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области выделят около одного миллиарда рублей из регионального бюджета, чтобы достроить проблемные дома в текущем году.

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#Новости#Экономика
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