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На Камчатке многоквартирный дом накренился в результате аномальной жары

11 июля 2019, 11:43
Фото: pexels.com
В поселке Аянка Камчатского края в результате сильной жары накренился двенадцатиквартирный дом семидесятых годов постройки.

Газета “Известия” пишет, что несмотря на то, что поселение находится на территории вечной мерзлоты, длительная погодная аномалия повлияла на слой грунта, который стал таять. Сваи дома, не выдержав, начали двигаться и здание накренилось.

Согласно данным на десятое июля в Аянке температура воздуха на солнце достигала свыше пятидесяти градусов, а в тени — тридцати. Целый месяц температура не опускалась ниже двадцати градусов.

Отмечается, что дом временно расселен, а губернатор Камчатского края Владимир Илюхин отдал распоряжение обследовать строение и разработать план дальнейших действий, в который должен быть включен и ремонт здания.

#Новости#Происшествия
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