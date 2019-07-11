Неизвестный расстрелял несколько машин в Ростове

«Пневматика слабая, но стреляли из неё — видно, что пули мелкие. Чтобы такие повреждения из пневматики сделать, должны были стрелять с очень близкого расстояния, почти в упор. Ищите записи на камерах наблюдения вокруг стоянки. Стрелявший может быть на них», — прозвучало в комментариях.