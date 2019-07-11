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Неизвестный расстрелял несколько машин в Ростове

11 июля 2019, 05:35
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону неизвестный мужчина расстрелял несколько припаркованных автомобилей, рассказали очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось в среду вечером на улице Казахской. Мужчина достал пистолет и стал расстреливать транспорт.

«Он задел и мой автомобиль, в результате чего у него потрескалось стекло. Мы вышли на улицу, так как сработала сигнализация и увидели это», — написала владелица одной из машин.

Она добавила, что ссор между соседями не бывает, чтобы могло привести к таким последствиям. К публикации добавлено фото, на котором показана поврежденная машина.

«Пневматика слабая, но стреляли из неё — видно, что пули мелкие. Чтобы такие повреждения из пневматики сделать, должны были стрелять с очень близкого расстояния, почти в упор. Ищите записи на камерах наблюдения вокруг стоянки. Стрелявший может быть на них», — прозвучало в комментариях.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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