Неизвестный расстрелял несколько машин в Ростове

Происшествие случилось в среду вечером на улице Казахской. Мужчина достал пистолет и стал расстреливать транспорт.
«Он задел и мой автомобиль, в результате чего у него потрескалось стекло. Мы вышли на улицу, так как сработала сигнализация и увидели это», — написала владелица одной из машин.
Она добавила, что ссор между соседями не бывает, чтобы могло привести к таким последствиям. К публикации добавлено фото, на котором показана поврежденная машина.
«Пневматика слабая, но стреляли из неё — видно, что пули мелкие. Чтобы такие повреждения из пневматики сделать, должны были стрелять с очень близкого расстояния, почти в упор. Ищите записи на камерах наблюдения вокруг стоянки. Стрелявший может быть на них», — прозвучало в комментариях.