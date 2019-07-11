Новый спортивно-оздоровительный комплекс построят в Ростове до 2023 года

Разрешение на строительство получило ООО «Агроинвест». В документах говорится, что общая площадь здания составит 8,82 тысячи квадратных метров. Высотность объекта составит пять этажей. Сдать в эксплуатацию спорткомплекс планируется в июне 2023 года.
Как сообщается в системе SBIS, одним из видов деятельности ООО «Агроинвест» является строительство жилых и нежилых зданий. Компания была зарегистрирована в 2015 году в селе Каменка Ростовской области. Владельцем компании является ООО «Светлый», которое принадлежит Александру и Николаю Гончаровым.