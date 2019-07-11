Новый спортивно-оздоровительный комплекс построят в Ростове до 2023 года

Как сообщается в системе SBIS, одним из видов деятельности ООО «Агроинвест» является строительство жилых и нежилых зданий. Компания была зарегистрирована в 2015 году в селе Каменка Ростовской области. Владельцем компании является ООО «Светлый», которое принадлежит Александру и Николаю Гончаровым.