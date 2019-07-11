rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новый спортивно-оздоровительный комплекс построят в Ростове до 2023 года

11 июля 2019, 14:31
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки планируется построить новый спортивно-оздоровительный комплекс, говорится в документах на сайте горадминистрации.

Разрешение на строительство получило ООО «Агроинвест». В документах говорится, что общая площадь здания составит 8,82 тысячи квадратных метров. Высотность объекта составит пять этажей. Сдать в эксплуатацию спорткомплекс планируется в июне 2023 года.

Как сообщается в системе SBIS, одним из видов деятельности ООО «Агроинвест» является строительство жилых и нежилых зданий. Компания была зарегистрирована в 2015 году в селе Каменка Ростовской области. Владельцем компании является ООО «Светлый», которое принадлежит Александру и Николаю Гончаровым.

Ранее стало известно о переносе сроков достройки новой детской поликлиники в Ростове.

Материалы по теме
Более 30 боеприпасов нашли при строительстве Самбекских высот под РостовомСтроительство Красносулинского МЭОК будет идти под общественным контролем
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58