Пользователи Одноклассников получили возможность рекламировать свой бизнес

Антон Федчин, руководитель социальной сети Одноклассники: «Реклама — главный драйвер роста доходов ОК. Один из самых перспективных ее сегментов — это продвижение малого и среднего бизнеса. В минувшем году мы зафиксировали рост доходов от рекламы небольших компаний в соцсети, а также растущий интерес к нашей площадке со стороны предпринимателей. Рекламный кабинет позволит им, а также авторам и медиа, удобно управлять своими кампаниями, не выходя из ОК. Кроме того, многие наши пользователи продвигают товары или услуги через свои личные профили, и благодаря новым возможностям рекламного кабинета они смогут быстро найти свою аудиторию в соцсети. Причем для этого совершенно необязательно глубоко разбираться в интернет-маркетинге. Рассчитываем, что с появлением рекламного кабинета мы сможем привлечь новую аудиторию к онлайн-продвижению и стать еще более привлекательной площадкой для малого и среднего бизнеса».