Прекращения дождей не ожидается в Ростове

Изначально говорилось, что непогода в регионе будет распространяться до четверга. Сейчас стало известно, что предупреждение касается и пятницы.
«Местами в области могут пройти ливни и град. Скорость ветра в этот период усилится до 23 метров в секунду», — сказано в сообщении.
Жителей региона попросили убрать с балконов вещи, обесточить электроприборы при скачках напряжения. Также нельзя оставлять транспорт под деревьями.
В экстренных ситуациях следует набирать номер 112. Ранее в городе Морозовск из-за непогоды подтопило несколько дорог.