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Прекращения дождей не ожидается в Ростове

11 июля 2019, 07:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области в четверг и пятницу ожидается дождливая погода, может пройти град, сообщает управление по делам ГО и ЧС мэрии Ростова.

Изначально говорилось, что непогода в регионе будет распространяться до четверга. Сейчас стало известно, что предупреждение касается и пятницы.

«Местами в области могут пройти ливни и град. Скорость ветра в этот период усилится до 23 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Жителей региона попросили убрать с балконов вещи, обесточить электроприборы при скачках напряжения. Также нельзя оставлять транспорт под деревьями.

В экстренных ситуациях следует набирать номер 112. Ранее в городе Морозовск из-за непогоды подтопило несколько дорог.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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