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«Россети» оперативно устранили отключение света из-за пожара в Мытищах

11 июля 2019, 15:17
Фото: pixabay.com
Пожар, случившийся 11 июля в Мытищах на ТЭЦ-27, не затронул жителей столицы. «Россети Московский регион» в этот день работали по особому режиму и создали оперативный штаб. В Москве не было зафиксировано ни одного случая нарушения электроснабжения.

В Мытищах без света остались примерно две тысячи жителей, сообщают «Новые известия». Всего час понадобился бригадам «Россетей» для подключения пользователей к электроснабжению из резервных источников. Для этого использовались и мобильные мини-электростанции.

В данный момент специалисты продолжают работать в особом режиме. Они отслеживают состояние всего подключенного оборудования.

Возгорание произошло на станции высокого давления, которая расположена на ТЭЦ-27 в мытищинской деревне Челобитьево. Пожару присвоили третью категорию сложности.

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