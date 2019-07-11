«Россети» оперативно устранили отключение света из-за пожара в Мытищах

Пожар, случившийся 11 июля в Мытищах на ТЭЦ-27, не затронул жителей столицы. «Россети Московский регион» в этот день работали по особому режиму и создали оперативный штаб. В Москве не было зафиксировано ни одного случая нарушения электроснабжения.

В Мытищах без света остались примерно две тысячи жителей, сообщают «Новые известия». Всего час понадобился бригадам «Россетей» для подключения пользователей к электроснабжению из резервных источников. Для этого использовались и мобильные мини-электростанции. В данный момент специалисты продолжают работать в особом режиме. Они отслеживают состояние всего подключенного оборудования. Возгорание произошло на станции высокого давления, которая расположена на ТЭЦ-27 в мытищинской деревне Челобитьево. Пожару присвоили третью категорию сложности.