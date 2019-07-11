Российские промышленники переходят на цифру с помощью «Галактики»

Как сообщает oilcapital.ru, российский президент Владимир Путин, посетивший «Иннопром», ознакомился с деятельностью Минпромторга и других компаний, работающих в области цифровизации. На выставке также присутствовал вице-премьер Дмитрий Козак и другие члены правительства России. Официальные лица ознакомились в том числе и с решениями «Галактики», которые уже охватили такие стратегически важные для страны нефтегазовые корпорации, как «Транснефть», а также компании ОПК: Уралвагонзавод, КРЭТ, «Алмаз-Антей» и «Моринформсистема — Агат».