Российские промышленники переходят на цифру с помощью «Галактики»

Как сообщает oilcapital.ru, российский президент Владимир Путин, посетивший «Иннопром», ознакомился с деятельностью Минпромторга и других компаний, работающих в области цифровизации. На выставке также присутствовал вице-премьер Дмитрий Козак и другие члены правительства России. Официальные лица ознакомились в том числе и с решениями «Галактики», которые уже охватили такие стратегически важные для страны нефтегазовые корпорации, как «Транснефть», а также компании ОПК: Уралвагонзавод, КРЭТ, «Алмаз-Антей» и «Моринформсистема — Агат».
«Транснефть» первой в России полностью перешла на отечественные программные продукты. Это - отличный пример импортозамещения в цифровизации.
Компания провела тщательный анализ использования в работе ERP-систем от SAP и «Галактики» еще три года назад. Выяснилось, что использование российского программного обеспечения не только более выгодно экономически, но и значительно позволяет сократить сроки по созданию единой КИИСУ (корпоративной интегрированной информационной системы управления). С 2018 года «Транснефть» полностью перешла на ПО от «Галактики».
После внедрения КИИСУ компания смогла «оцифровать» свои производственные объекты. Например, первая цифровая подстанция в России на объекте трубопроводного транспорта начала работу на ЛДПС «Уват» «Транснефть-Сибири». Для её создания применялся самые масштабные НИОКР последних лет - их длительность составила 1,5 года. Примечательно, что на подстанции используется только изготовленное в РФ оборудование, которое на 80% состоит из инноваций.
Руководство «Галактики» уверено, что внимание властей к цифровизации отечественной экономики принесет положительные изменения для всей промышленности России. Кроме этого, оно может послужить мощной поддержкой отечественным разработчикам, которые во многих областях пока вытеснены западными конкурентами.