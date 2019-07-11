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Ростовская ФНС подала заявление о банкротстве свинокомплекса на Кубани

11 июля 2019, 10:38
Фото: pixabay.com
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Ростовской области обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО «Свинокомплекс «Развильненский», говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

Иск был принят судом к производству. Заседание по делу назначено на 28 августа 2019 года.

«Свинокомплекс «Развильненский» зарегистрирован в Ростове-на-Дону в 2014 году, но осуществляет деятельность на территории Краснодарского края в Тимашевском районе. По данным системы СПАРК, в 2017 году выручка от продаж ООО «Свинокомплекс «Развильненский» составила 192,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 26,29 миллиона рублей. По информации СМИ, на свинокомплексе «Развильненский» в Тимашевском районе Краснодарского края в начале 2018 года был обнаружен очаг заболевания АЧС. Было уничтожено 11 тысяч свиней.

Ранее, глава Ростовской области Василий Голубев поручил выделить более четырех миллионов рублей в качестве возмещения ущерба после африканской чумы свиней. Напомним, вспышка АЧС была зафиксирована в Ростовской области в марте 2019 года. Вирус распространился по территориям хуторов Кастырский и Упраздно-Кагальницкий в марте. Из-за этого забрали более 280 свиней общим весом 39 тонн.

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