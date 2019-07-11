Ростовская ФНС подала заявление о банкротстве свинокомплекса на Кубани

«Свинокомплекс «Развильненский» зарегистрирован в Ростове-на-Дону в 2014 году, но осуществляет деятельность на территории Краснодарского края в Тимашевском районе. По данным системы СПАРК, в 2017 году выручка от продаж ООО «Свинокомплекс «Развильненский» составила 192,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 26,29 миллиона рублей. По информации СМИ, на свинокомплексе «Развильненский» в Тимашевском районе Краснодарского края в начале 2018 года был обнаружен очаг заболевания АЧС. Было уничтожено 11 тысяч свиней.