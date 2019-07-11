Уникальную коллекцию ретро-автомобилей собрали на предприятии в Ростове

«Сначала мы приобрели старый трактор, чтобы украсить вход в основное задние нашего офиса, чтобы нашим покупателям было не только комфортно и уютно, но и интересно. После этого купили еще три трактора. Так, постепенно наш музей стал расти. Сейчас здесь выставлены автомобили, сельхозорудие, предметы обихода, ретро-легковушки и старинные тракторы», — прокомментировал Суховенко.