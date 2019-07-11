rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уникальную коллекцию ретро-автомобилей собрали на предприятии в Ростове

11 июля 2019, 14:10
Фото: RostovGazeta
На предприятии «Бизон» в Ростове-на-Дону собрана уникальная коллекция ретро-автомобилей, всего здесь выставлены более 50 моделей, сообщил RostovGazeta директор компании Сергей Суховенко.

Компания «Бизон» занимается поставкой передовой сельхозтехники со всего мира. Прямо на территории предприятия в Ростове собраны более 50 моделей различных старинных автомобилей. Коллекцию начали собирать спонтанно еще 15 лет назад.

«Сначала мы приобрели старый трактор, чтобы украсить вход в основное задние нашего офиса, чтобы нашим покупателям было не только комфортно и уютно, но и интересно. После этого купили еще три трактора. Так, постепенно наш музей стал расти. Сейчас здесь выставлены автомобили, сельхозорудие, предметы обихода, ретро-легковушки и старинные тракторы», — прокомментировал Суховенко.

Вход в музей свободный. Сюда часто приводят школьников и студентов на экскурсии. Примечательно, что все автомобили на ходу.

Напомним, бразильские фанаты проехали 43 страны на ретро-авто, чтобы попасть в Ростов.

Материалы по теме
Выставка ретро авто пройдет в ростовском паркеБразильские фанаты проехали 43 страны на ретро-авто, чтобы попасть в Ростов
#Новости#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58