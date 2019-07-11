В Ростове благодаря диспансеризации хотят уменьшить смертность

В среду в Ростове состоялся «круглый стол» на тему «Профилактика заболеваемости в Ростове-на-Дону. Новые правила диспансеризации». Начальник управления здравоохранения города Левицкая рассказала о том, что одной из приоритетных тем в рамках национального проекта является диспансеризация и профилактические осмотры. Ответственность за организацию всех профилактических мероприятий лежит на муниципалитете.
«Почему нужно проходить диспансеризацию: в Ростове снижается рождаемость, при этом увеличивается смертность. В прошлом году в Ростове умерло 12443 человека, из них трудоспособного населения — 1826 человек. Чтобы вступить в клуб „80+“, мы должны сохранить жизни трудоспособного населения. Сегодня много детей умирает от внешних причин: утопление, выпадение из окон и т. д. У взрослого населения есть риски болезней кровообращения, в прошлом году от болезней кровообращения умерло 6803 человека, в этом году уже 3300 человек при этом в трудоспособном возрасте умерло 840 человек, в этом году — 400 человек. Чаще всего от этих болезней умирают мужчины», — сказала Левицкая.
В Ростовской области от онкологии 1650 человек умерло в прошлом году, в этом году уже 780 человек.
«Это связано с тем, что население не доходит в наши лечебные учреждения, зачастую прибегая к нетрадиционной медицине. Поэтому мы получаем запущенные случаи заболеваний», — добавила Левицкая.
От болезней органов дыхания в прошлом году в городе умерло 199 человек, в 2019 году за полгода — 144 человека. Из-за туберкулеза в 2018 году в городе умерли 91 человек, в этом году — 31. Смертность от этих заболеваний можно было предотвратить, если прийти вовремя в поликлинику и пройти медосмотр и диспансеризацию, начав своевременное лечение, — считает Левицкая.
Кстати, по новым правилам, которые вступили в силу в этом году, люди старше 40 лет могут теперь проходить диспансеризацию ежегодно. Ранее диспансеризация проводилась раз в три года.