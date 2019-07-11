В Ростове благодаря диспансеризации хотят уменьшить смертность

«Почему нужно проходить диспансеризацию: в Ростове снижается рождаемость, при этом увеличивается смертность. В прошлом году в Ростове умерло 12443 человека, из них трудоспособного населения — 1826 человек. Чтобы вступить в клуб „80+“, мы должны сохранить жизни трудоспособного населения. Сегодня много детей умирает от внешних причин: утопление, выпадение из окон и т. д. У взрослого населения есть риски болезней кровообращения, в прошлом году от болезней кровообращения умерло 6803 человека, в этом году уже 3300 человек при этом в трудоспособном возрасте умерло 840 человек, в этом году — 400 человек. Чаще всего от этих болезней умирают мужчины», — сказала Левицкая.