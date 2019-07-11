В Ростове диспансеризацию люди старше 40 лет могут проходить каждый год

«До прошлого года каждый человек раз в три года мог пройти диспансеризацию. Диспансеризацию можно пройти в поликлинике, к которой человек прикреплен по месту жительства, она проводится бесплатно в рамках программы обязательной медицинской страховки. С текущего года после 40 лет каждый может пройти диспансеризацию раз в год. С 18 до 39 лет 1 раз в три года проводится диспансеризация», — отметила Левицкая.