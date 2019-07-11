rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове диспансеризацию люди старше 40 лет могут проходить каждый год

11 июля 2019, 10:58
Фото: Медиахолдинг1Mi
Новые правила, касающиеся диспансеризации, вступили в силу, теперь люди старше 40 лет могут проходить диспансеризацию каждый год, сообщила журналистам на заседании начальник управления здравоохранения города Надежда Левицкая.

В среду в Ростове состоялся «круглый стол» на тему «Профилактика заболеваемости в Ростове-на-Дону. Новые правила диспансеризации». В этом году вышел новый приказ от 13 марта 2019 года № 124 «Об утверждении порядка проведения профилактических медицинских осмотров диспансеризации определенных групп населения».

«До прошлого года каждый человек раз в три года мог пройти диспансеризацию. Диспансеризацию можно пройти в поликлинике, к которой человек прикреплен по месту жительства, она проводится бесплатно в рамках программы обязательной медицинской страховки. С текущего года после 40 лет каждый может пройти диспансеризацию раз в год. С 18 до 39 лет 1 раз в три года проводится диспансеризация», — отметила Левицкая.

Также начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону добавила, что смертность от известных заболеваний можно избежать в большинстве случаев, если вовремя проходить диспансеризацию и профилактический осмотр, начав своевременное лечение.

Материалы по теме
В Крыму медиков уличили в проведении фиктивной диспансеризацииВ Ростове благодаря диспансеризации хотят уменьшить смертность
#Новости#Касается каждого#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58