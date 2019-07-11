В Ростове диспансеризацию люди старше 40 лет могут проходить каждый год

В среду в Ростове состоялся «круглый стол» на тему «Профилактика заболеваемости в Ростове-на-Дону. Новые правила диспансеризации». В этом году вышел новый приказ от 13 марта 2019 года № 124 «Об утверждении порядка проведения профилактических медицинских осмотров диспансеризации определенных групп населения».
«До прошлого года каждый человек раз в три года мог пройти диспансеризацию. Диспансеризацию можно пройти в поликлинике, к которой человек прикреплен по месту жительства, она проводится бесплатно в рамках программы обязательной медицинской страховки. С текущего года после 40 лет каждый может пройти диспансеризацию раз в год. С 18 до 39 лет 1 раз в три года проводится диспансеризация», — отметила Левицкая.
Также начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону добавила, что смертность от известных заболеваний можно избежать в большинстве случаев, если вовремя проходить диспансеризацию и профилактический осмотр, начав своевременное лечение.