В Ростове на центральных улицах могут появиться репродукции картин

«Это не ноу-хау, то же самое есть в Санкт-Петербурге. Я не против этого, главное подача. У нас была такая идея к ЧМ сделать в Ростове, но она требует достаточно больших затрат, потому что если это будет баннер, то это некрасиво. Для привлечения зрителя, это будет хороший рекламный ход, но для этого нужна хорошая качественная печать, которая бы имитировала холст», — сообщила директор ГБУК РО «Ростовский областной музей изобразительных искусств» Светлана Крузе.