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В Ростове на центральных улицах могут появиться репродукции картин

11 июля 2019, 11:49
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ростов может повторить опыт Москвы и Санкт-Петербурга и начать размещать репродукции картин на центральных улицах города, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На заседании Совета по культуре и искусству Ростовской области губернатор региона предложил задуматься о том, чтобы в Ростове, как и в Москве, на центральных улицах появились картины.

«Это не ноу-хау, то же самое есть в Санкт-Петербурге. Я не против этого, главное подача. У нас была такая идея к ЧМ сделать в Ростове, но она требует достаточно больших затрат, потому что если это будет баннер, то это некрасиво. Для привлечения зрителя, это будет хороший рекламный ход, но для этого нужна хорошая качественная печать, которая бы имитировала холст», — сообщила директор ГБУК РО «Ростовский областной музей изобразительных искусств» Светлана Крузе.

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