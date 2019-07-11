В Ростовской области предложили ввести единый музейный билет

«Мы предлагаем обсудить скидочные программы на билеты в музеи. Сегодня скидки есть только отдельным категориям граждан, а партнерам, например, туристическим фирмам, чтобы они включили посещение музеев в свой тур, подобные скидки предоставить невозможно. Также на уровне области пока нельзя организовать единый билет на все музеи, что также будет стимулировать приток туристов», — рассказала Мананкина.