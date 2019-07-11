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В Ростовской области предложили ввести единый музейный билет

11 июля 2019, 15:06
Фото: А. И. Астахова/CC BY-SA 2.5 / wikimedia.org
В Ростовской области для привлечения туристов нужно ввести билет, который дает право входа во все музеи, сообщила депутат Заксобрания области Светлана Мананкина на заседании совета по культуре.

«Мы предлагаем обсудить скидочные программы на билеты в музеи. Сегодня скидки есть только отдельным категориям граждан, а партнерам, например, туристическим фирмам, чтобы они включили посещение музеев в свой тур, подобные скидки предоставить невозможно. Также на уровне области пока нельзя организовать единый билет на все музеи, что также будет стимулировать приток туристов», — рассказала Мананкина.

Ранее стало известно, что в Ростове на центральных улицах могут появиться репродукции картин. Подобная практика существует в Москве и Санкт-Петербурге.

#Новости#Эксклюзив#Культура
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