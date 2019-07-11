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В Ростовской области предприниматель поплатился за продажу ядовитой незамерзайки

11 июля 2019, 13:50
Фото: wikimedia.org
Предприниматель из Семикаракорского района Ростовской области заплатит большой штраф за торговлю опасной для здоровья потребителей стеклоомывающей жидкости, следует из документов на сайте «Электронное правосудие».

Арбитражный суд Ростовской области привлек к административной ответственности индивидуального предпринимателя из Семикаракорского района за продажу стеклоомывающей жидкости с метанолом и за обман покупателей.

Поводом для судебного разбирательства послужило заявление регионального Роспотребнадзора, который в ходе внеплановой проверки обнаружил в продаже в магазине «Универсал» в хуторе Топилин 15 пятилитровых пластиковых бутылок стеклоомывающей жидкости. Надпись на этикетках гласила, что омывающая жидкость не содержит метанола. При этом предоставить документы, подтверждающие безопасность продукции для жизни и здоровья потребителей, предприниматель не смог. Анализ жидкости из бутылок показал, что в ней содержится 14,7% метилового спирта — метанола.

Предприниматель был оштрафован на 30 тысяч рублей.

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#Новости#Экономика
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