В Ростовской области предприниматель поплатился за продажу ядовитой незамерзайки

Поводом для судебного разбирательства послужило заявление регионального Роспотребнадзора, который в ходе внеплановой проверки обнаружил в продаже в магазине «Универсал» в хуторе Топилин 15 пятилитровых пластиковых бутылок стеклоомывающей жидкости. Надпись на этикетках гласила, что омывающая жидкость не содержит метанола. При этом предоставить документы, подтверждающие безопасность продукции для жизни и здоровья потребителей, предприниматель не смог. Анализ жидкости из бутылок показал, что в ней содержится 14,7% метилового спирта — метанола.