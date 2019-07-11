В Ростовской области проезд в пассажирском транспорте подорожал почти на 12%

Так, в июне рост цен на платные услуги составил 0,5%. При этом в июне наибольший рост цен отмечен в категориях санаторно-оздоровительных услуг и пассажирского транспорта (4,6% и 4,1% соответственно). Также услуги связи и бытовые услуги выросли в цене в июне на 0,2%, а услуги организаций культуры подешевели на 0,6%.