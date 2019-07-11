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Вымогавшего у клиента деньги адвоката осудили в Ростове

11 июля 2019, 13:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове суд вынес приговор в отношении адвоката Евгения Безгина, который вымогал деньги у своего клиента, проинформировало региональное УФСБ.

«Безгин обманул своего подзащитного и хотел получить от него 250 тысяч рублей. За это он обещал, что уголовное дело следствием будет переквалифицировано», — сказано в сообщении.

Отмечается, что помочь адвокат никак не мог. По статье «Мошенничество» завели уголовное дело.

Ворошиловский районный суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее ФСБ раскрыла банду полицейских, вымогавших деньги у угонщика автомобиля в Ростове. Они получили 145 тысяч рублей от подозреваемого в угоне.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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