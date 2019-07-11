Вымогавшего у клиента деньги адвоката осудили в Ростове

«Безгин обманул своего подзащитного и хотел получить от него 250 тысяч рублей. За это он обещал, что уголовное дело следствием будет переквалифицировано», — сказано в сообщении.
Отмечается, что помочь адвокат никак не мог. По статье «Мошенничество» завели уголовное дело.
Ворошиловский районный суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее ФСБ раскрыла банду полицейских, вымогавших деньги у угонщика автомобиля в Ростове. Они получили 145 тысяч рублей от подозреваемого в угоне.