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Заработки строителей в Ростове почти на треть выше средней зарплаты по городу

11 июля 2019, 15:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону строители получают на 28,7% больше, чем средняя зарплата по всем профессиям в городе, сообщает сервис Avito.

Сейчас строителям предлагают зарплату 45 тысяч рублей в месяц. Средний заработок в Ростове во втором квартале 2019 года составил 35,5 тысячи рублей.

Ростов оказался на седьмом месте рейтинга городов России с самыми большими зарплатами строителей. На первом месте расположилась Москва с доходом 73,7 тысяч рублей, на втором и третьем местах идут Санкт-Петербург и Екатеринбург с показателями 59,4 тысячи и 49,3 тысячи рублей.

Аутсайдерами оказались Ижевск и Тольятти с доходами 35 тысяч и 34,9 тысячи рублей. В целом по России работодатели увеличили строителям зарплаты на 5,6%. По росту зарплаты за год Ростов занял 19-е место, она стала больше на 3,2%.

Ранее появилась информация, что средняя зарплата в Ростовской области за год показала рост в 8,5%.

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#Новости#Илья Ульянов#Экономика
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