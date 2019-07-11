Заработки строителей в Ростове почти на треть выше средней зарплаты по городу

Сейчас строителям предлагают зарплату 45 тысяч рублей в месяц. Средний заработок в Ростове во втором квартале 2019 года составил 35,5 тысячи рублей.
Ростов оказался на седьмом месте рейтинга городов России с самыми большими зарплатами строителей. На первом месте расположилась Москва с доходом 73,7 тысяч рублей, на втором и третьем местах идут Санкт-Петербург и Екатеринбург с показателями 59,4 тысячи и 49,3 тысячи рублей.
Аутсайдерами оказались Ижевск и Тольятти с доходами 35 тысяч и 34,9 тысячи рублей. В целом по России работодатели увеличили строителям зарплаты на 5,6%. По росту зарплаты за год Ростов занял 19-е место, она стала больше на 3,2%.