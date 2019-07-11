Заработки строителей в Ростове почти на треть выше средней зарплаты по городу

Аутсайдерами оказались Ижевск и Тольятти с доходами 35 тысяч и 34,9 тысячи рублей. В целом по России работодатели увеличили строителям зарплаты на 5,6%. По росту зарплаты за год Ростов занял 19-е место, она стала больше на 3,2%.