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Число строителей увеличат на Самбекских высотах, чтобы не сорвать сроки

12 июля 2019, 05:39
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области Василий Голубев потребовал увеличить количество рабочих, привлеченных к строительству музея «Самбекские высоты», сообщает правительство региона.

Губернатор побывал в готовом здании музея, где провел совещание. В данный момент строительная готовность составляет 75%, а на объекте работают 114 человек.

«В ближайшее время по требованию Голубева численность строителей возрастет. Работы будут вести в две смены», — сказано в сообщении.

В здании музея сотрудники занимаются внутренней отделкой. Подрядчик пообещал завершить строительные работы до 1 августа. В финальной стадии находятся работы по возведению часовни, мемориала воину, композиции «Журавли».

В данный момент проходит благоустройство территории. На площади 6,5 гектара будет засеян газон.

Губернатор поручил руководителям ведомств жестко контролировать сроки и качество исполнения работ. Сам комплекс планируется открыть в следующем году к годовщине победы.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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