Число строителей увеличат на Самбекских высотах, чтобы не сорвать сроки

Губернатор побывал в готовом здании музея, где провел совещание. В данный момент строительная готовность составляет 75%, а на объекте работают 114 человек.
«В ближайшее время по требованию Голубева численность строителей возрастет. Работы будут вести в две смены», — сказано в сообщении.
В здании музея сотрудники занимаются внутренней отделкой. Подрядчик пообещал завершить строительные работы до 1 августа. В финальной стадии находятся работы по возведению часовни, мемориала воину, композиции «Журавли».
В данный момент проходит благоустройство территории. На площади 6,5 гектара будет засеян газон.
Губернатор поручил руководителям ведомств жестко контролировать сроки и качество исполнения работ. Сам комплекс планируется открыть в следующем году к годовщине победы.