«Дачный сезон. Осень – 2019»: тысячи растений для садоводов

Этой осенью масштабная выставка ярмарка развернется с 26 по 29 сентября, чтобы помочь ростовчанам и жителям нашего региона подготовиться к грядущей зиме, а также к будущему дачному сезону.
– Необходимый в дачном хозяйстве инвентарь, саженцы деревьев садовых и хвойных пород, все виды и сорта растений, средства защиты растений, удобрения, подкормки и биостимуляторы – это лишь немногое из того, что увидят и смогут приобрести посетители осеннего «Дачного сезона», – комментирует директор ГК «ДонЭкспоцентр» Карина Лагуткина.
Экспозиция выставки-ярмарки разделена на несколько разделов для удобства посетителей.
Садоводство и огородничество
Владельцам собственного огорода или сада «Дачный сезон» предлагает богатый ассортимент элитных растений. Это разнообразные деревья и кустарники – плодовые и предназначенные для озеленения участка; растения для пряного и коллекционного сада – в том числе редкие и новые сорта; ягодные культуры и экзотические саженцы. Все они выращены в специализированных питомниках и отличаются силой и выносливостью.
Кроме того, посетители смогут приобрести различные сопутствующие товары для создания роскошного сада: удобрения и подкормки, средства защиты растений, системы дренажа, орошения, полива, садово-огородный инструмент для профессионалов и любителей, экосмеси и почвогрунты.
Цветоводство
На выставке будет представлено более 100 сортов роз, а также многочисленные виды и сорта растений, которые высаживают осенью для того, чтобы уже весной они украсили сад своим цветением. Это разнообразные луковичные (тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты, лилии), астры и хризантемы однолетние, примула и многие другие.
Частные домовладения и загородный отдых
Выставка «Дачный сезон. Осень – 2019» – это еще и все необходимое для создания ландшафтного дизайна – озеленения и благоустройства территорий. Как правильно подобрать садовые беседки и мебель и построить баню или сауну с нуля – эти и другие знания получат посетители соответствующего раздела выставки.
Специальный гость «Дачного сезона» – опытный агроном, кандидат биологических наук и автор десятков книг – Любовь Мовсесян. Ежедневно с 10:00 до 18:00 любой желающий сможет получить бесплатную консультацию у настоящего мастера своего дела.
Время работы выставки: 26-28 сентября – с 10:00 до 19:00, 29 сентября – с 10:00 до 17:00.
Место проведения: «ДонЭкспоцентр», пр. М. Нагибина, 30.
Вход свободный.