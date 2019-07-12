«Дачный сезон. Осень – 2019»: тысячи растений для садоводов

На выставке будет представлено более 100 сортов роз, а также многочисленные виды и сорта растений, которые высаживают осенью для того, чтобы уже весной они украсили сад своим цветением. Это разнообразные луковичные (тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты, лилии), астры и хризантемы однолетние, примула и многие другие.