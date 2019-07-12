Доклад Мюллера стал основой для комикса

Отмечается, что следственные мероприятия по факту вмешательства «русских хакеров» в выборы были запущены в результате победы Дональда Трампа на выборах в ноябре 2016 года. В конце марта 2019 года американским минюстом были опубликованы основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, так и не обнаружившего сговора Трампа с Россией в рамках предвыборной кампании.