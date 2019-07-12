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Доклад Мюллера стал основой для комикса

12 июля 2019, 12:07
Фото: pxhere.com
В США вышел комикс на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего «влияние» России на выборы в США в 2016 году.

Так, пишет газета “Известия”, что в книге комиксов представлены ключевые фрагменты доклада: ужин, в ходе которого президент США Дональд Трамп потребовал от Джеймса Коми, который тогда был директором ФБР, верности, конфликты в Белом доме, увольнение самого Мюллера.

Отмечается, что следственные мероприятия по факту вмешательства «русских хакеров» в выборы были запущены в результате победы Дональда Трампа на выборах в ноябре 2016 года. В конце марта 2019 года американским минюстом были опубликованы основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, так и не обнаружившего сговора Трампа с Россией в рамках предвыборной кампании.

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