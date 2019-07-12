Дождливая погода с температурой до +26 ожидается в Ростове на выходных

Дожди в городе начнутся в пятницу днем, воздух прогреется до 26 градусов. Ночью похолодает до 16 градусов.
Дожди продолжатся в субботу и в ночь на воскресенье. В дневное время осадки прекратятся, температура составит 26 градусов.
С понедельника по среду в городе снова будет дождливо. Воздух может прогреться до 30 градусов.
Скорость ветра в эти дни не превысит семи метров в секунду.
Ранее управление по делам ГО и ЧС администрации Ростова передавало, что в пятницу в городе могут пройти ливни и град. Скорость ветра составит 23 метра в секунду.