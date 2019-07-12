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Дождливая погода с температурой до +26 ожидается в Ростове на выходных

12 июля 2019, 05:02
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону выходные начнутся с дождей и завершатся облачной погодой, сообщает Гидрометцентр.

Дожди в городе начнутся в пятницу днем, воздух прогреется до 26 градусов. Ночью похолодает до 16 градусов.

Дожди продолжатся в субботу и в ночь на воскресенье. В дневное время осадки прекратятся, температура составит 26 градусов.

С понедельника по среду в городе снова будет дождливо. Воздух может прогреться до 30 градусов.

Скорость ветра в эти дни не превысит семи метров в секунду.

Ранее управление по делам ГО и ЧС администрации Ростова передавало, что в пятницу в городе могут пройти ливни и град. Скорость ветра составит 23 метра в секунду.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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