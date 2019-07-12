«Гелендваген» Ксении Бородиной выиграла 16-летняя жительница Волгограда

Как написала Бородина, девушка, видимо, сильно переволновалась, и на прямом эфире не выразила никаких эмоций, когда узнала о выигрыше. По сообщениям местных СМИ, от машины девушка отказалась и забрала приз деньгами. Полученные вместо «гелика» три миллиона рублей Катя собирается отдать матери.
При этом не все пользователи порадовались за юную волгоградку, нашлось и достаточно много тех, кто обвинил в мошенничестве и победительницу, и организатора розыгрыша.
«Понятно почему она деньги выбрала, а не гелик, а то на чем Ксюша кататься будет? Это было предопределено», — написал один из комментаторов.