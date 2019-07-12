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«Гелендваген» Ксении Бородиной выиграла 16-летняя жительница Волгограда

12 июля 2019, 09:06
Фото: PRIOR DESIGN/CC BY 2.0 / flickr.com
Шестнадцатилетняя Екатерина, фамилия которой не называется, из Волгограда стала победительницей розыгрыша Mercedes G-Class, который проводила телеведущая Ксения Бородина, сообщила телеведущая в своем Instagram.

Как написала Бородина, девушка, видимо, сильно переволновалась, и на прямом эфире не выразила никаких эмоций, когда узнала о выигрыше. По сообщениям местных СМИ, от машины девушка отказалась и забрала приз деньгами. Полученные вместо «гелика» три миллиона рублей Катя собирается отдать матери.

При этом не все пользователи порадовались за юную волгоградку, нашлось и достаточно много тех, кто обвинил в мошенничестве и победительницу, и организатора розыгрыша.

«Понятно почему она деньги выбрала, а не гелик, а то на чем Ксюша кататься будет? Это было предопределено», — написал один из комментаторов.

Напомним, трактор выиграл житель Ростовской области на «Бизон-Трек-Шоу 2019».

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