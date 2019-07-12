ГК «Чистый город» предложила молодежке ОНФ участвовать в рейдах экоконтроля

О том, как региональный оператор борется с такими нарушителями жителям и активистам рассказал начальник управления экококонтроля Роман Федченко. Он пояснил, что его подразделение проводит ежедневные рейды по выявлению таких нарушителей, после чего составляются материалы, которые направляются в надзорные ведомства для принятия мер. Раньше эту деятельность регоператор вел самостоятельно. Всего с 1 марта было проведено более 800 рейдов, выявлено более 500 нарушений. «Сейчас мы активно сотрудничаем с надзорными ведомствами, проводим совместные рейды и благодаря этому нарушители получают реальное наказание за свои деяния — составляются протоколы, назначаются штрафы. Сейчас мы планируем приступить к более жестким мерам — изъятию транспортных средств, на которых совершаются нарушения. Нам помогают также неравнодушные граждане. И это уже дает свои плоды, так как спустя 4 месяца количество нарушений серьезно сократилось», — рассказал Роман Федченко.