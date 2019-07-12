ГК «Чистый город» предложила молодежке ОНФ участвовать в рейдах экоконтроля

Вместе с представителями регионального оператора Группы компаний «Чистый город» молодежь проверила состояние нескольких контейнерных площадок, пообщалась с местными жителями и представителями управляющих организаций.
Представители молодежки ОНФ опрашивали жителей города практически возле каждой контейнерной площадки. Ростовчане активно шли на диалог, задавали вопросы и даже благодарили работников регоператора. «Во время рейда люди отметили регулярный вывоз мусора. Среди жалоб — быстрое переполнение контейнеров из-за скопления крупногабаритного и строительного мусора, который часто подкидывают на небольших грузовиках. Среди прочего — культура самих людей, которые выбрасывают отходы на чужой территории, не желая платить деньги за вывоз. Беспокойство людей вызывает еще недобросовестность юридических лиц, которые вывозят мусор на контейнерные площадки жилых территорий. Хотя они должны отдельно заключать договор с регоператором», — рассказал координатор «Молодежки ОНФ» в Ростовской области Максим Метелица.
«Претензий к „Чистому городу“ у нас нет. Они и правда молодцы, все вовремя вывозят, даже площадку зачищают вокруг контейнеров. Мы довольны, спасибо! Но очень часто приезжают бортовые Газели и буквально за пару минут заполняют какими-то мешками, досками наши контейнеры. Это возмутительно! Как с ними бороться?», — поделилась жительница дома в пер. Газетном Ольга Михайловна.
О том, как региональный оператор борется с такими нарушителями жителям и активистам рассказал начальник управления экококонтроля Роман Федченко. Он пояснил, что его подразделение проводит ежедневные рейды по выявлению таких нарушителей, после чего составляются материалы, которые направляются в надзорные ведомства для принятия мер. Раньше эту деятельность регоператор вел самостоятельно. Всего с 1 марта было проведено более 800 рейдов, выявлено более 500 нарушений. «Сейчас мы активно сотрудничаем с надзорными ведомствами, проводим совместные рейды и благодаря этому нарушители получают реальное наказание за свои деяния — составляются протоколы, назначаются штрафы. Сейчас мы планируем приступить к более жестким мерам — изъятию транспортных средств, на которых совершаются нарушения. Нам помогают также неравнодушные граждане. И это уже дает свои плоды, так как спустя 4 месяца количество нарушений серьезно сократилось», — рассказал Роман Федченко.
Ростовчане также пожаловались, что на контейнерах нет графика вывоза. Представитель регионального оператора пояснил, что в многоквартирных домах он ежедневный, а график вывоза в частном секторе можно посмотреть на сайте регионального оператора, указав в поиске свой адрес.
По итогам рейда члены молодежки ОНФ зафиксировали обращения, которые не удалось решить на месте, и пообещали жителям держать вопросы на контроле. Региональный оператор в свою очередь, предложил юным активистам принять участие в ближайшем рейде экоконтроля, молодежь с удовольствием приняла приглашение.