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Известного актера телесериалов задержали в аэропорту Краснодара

12 июля 2019, 09:25
Фото: instagram.com/pro100krd
В аэропорту Краснодара в ночь на 12 июля задержали актера телесериалов Тимура Ефременкова, сообщается в одном из городских пабликов.

По версии полиции, актер был пьян и громко ругался. По версии самого задержанного, он стал жертвой предвзятого отношения женщин-охранниц, которые заострили внимание на брелоке, якобы похожем на оружие. Отмечается, что утром актера повезли в суд с целью определения наказания.

Ефременков известен российским зрителям по сериалам «Молодежка. Взрослая жизнь» и «Папины дочки».

Напомним, в Ростове-на-Дону в аэропорту Платов сняли с самолета двух устроивших дебош пассажиров. Пассажиры оскорбляли бортпроводника и не реагировали на замечания, полицию вызвал командир судна.

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