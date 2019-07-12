Известного актера телесериалов задержали в аэропорту Краснодара

По версии полиции, актер был пьян и громко ругался. По версии самого задержанного, он стал жертвой предвзятого отношения женщин-охранниц, которые заострили внимание на брелоке, якобы похожем на оружие. Отмечается, что утром актера повезли в суд с целью определения наказания.
Ефременков известен российским зрителям по сериалам «Молодежка. Взрослая жизнь» и «Папины дочки».
Напомним, в Ростове-на-Дону в аэропорту Платов сняли с самолета двух устроивших дебош пассажиров. Пассажиры оскорбляли бортпроводника и не реагировали на замечания, полицию вызвал командир судна.