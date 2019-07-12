Компания Google заявила о прослушивании аудиосообщений для голосовых ассистентов

Соответствующее заявление, уже опубликованное в блоге Google, сделал представитель компании Дэвид Монсис, информирует 12 июля РТ.
Сообщается, что такой подход необходим для создания совершенной аудиотехнологии. Доля анализируемых команд на сегодня не превышает 0,2% от их общего количества.
Монсис сделал заявление после того, как стало известно об утечке представляющих секретность аудиоданных в результате нарушения политики защиты информации одним из специалистов.
Примерно 1000 голосовых сообщений для Google Assistant было передано бельгийской компании, ответственной за СМИ.