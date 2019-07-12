rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Компания Google заявила о прослушивании аудиосообщений для голосовых ассистентов

12 июля 2019, 15:57
Фото: flickr.com
В Google прослушивают голосовые сообщения пользователей для смарт-динамика Google Home и приложения Google Assistant, а затем - передают лингвистам, владеющим нюансами каждого языка.

Соответствующее заявление, уже опубликованное в блоге Google, сделал представитель компании Дэвид Монсис, информирует 12 июля РТ.

Сообщается, что такой подход необходим для создания совершенной аудиотехнологии. Доля анализируемых команд на сегодня не превышает 0,2% от их общего количества.

Монсис сделал заявление после того, как стало известно об утечке представляющих секретность аудиоданных в результате нарушения политики защиты информации одним из специалистов.

Примерно 1000 голосовых сообщений для Google Assistant было передано бельгийской компании, ответственной за СМИ.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58