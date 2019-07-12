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Конкурс на лучшую уху состоится на фестивале в Таганроге

12 июля 2019, 07:03
Фото: dontourism.ru
В Таганроге Ростовской области пройдет фестиваль в честь Дня рыбака, на котором участники посоревнуются в приготовлении ухи, сообщает «Донской туризм».

Фестиваль «Таганрогский осетр» организуют в воскресенье, он объединит любителей рыбалки и парусного спорта. Для них подготовили мастер-классы, парусную гонку, турнир по рыбной ловле, конкурс на лучшую уху.

Для детей предусмотрены анимационная программа с призами и подарками. Также появятся фудкорт-зона и сувенирная ярмарка. Кроме того, пройдут соревнования, на которых поздравят самых удачливых рыбаков. В том числе награды дадут за самую большую и самую маленькую пойманную рыбу.

Фестиваль состоится на улице Портовая, 2А», — говорится в публикации.

Ранее в Ростове-на-Дону рыбачивший на набережной мужчина поймал огромного сома.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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