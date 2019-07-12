Конкурс на лучшую уху состоится на фестивале в Таганроге

Фестиваль «Таганрогский осетр» организуют в воскресенье, он объединит любителей рыбалки и парусного спорта. Для них подготовили мастер-классы, парусную гонку, турнир по рыбной ловле, конкурс на лучшую уху.
Для детей предусмотрены анимационная программа с призами и подарками. Также появятся фудкорт-зона и сувенирная ярмарка. Кроме того, пройдут соревнования, на которых поздравят самых удачливых рыбаков. В том числе награды дадут за самую большую и самую маленькую пойманную рыбу.
Фестиваль состоится на улице Портовая, 2А», — говорится в публикации.