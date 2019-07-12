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Контрафактные Apple и Marlboro чаще всего изымали на таможнях Юга в 2019 году

12 июля 2019, 10:39
Фото: wikimedia.org
В первом полугодии 2019 года основными контрафактными товарами на таможнях Юга России стали товары легкой промышленности, игрушки и сигареты, сообщило ЮТУ.

За указанный период таможенники задержали партии контрафактной продукции с незаконно нанесенными товарными знаками Marlboro, Apple, Lego, Monster High, Lycra, а также «Кубика Рубика» и игрушек, изображавших персонажей мультфильмов Disney.

По фактам выявления контрафактной продукции возбудили почти 50 административных дел, еще в отношении 200 тысяч единиц товаров получили заключения правообладателей об их контрафактности, проводят мероприятия по возбуждению дел об административных правонарушениях.

Напомним, деньги и холодное оружие чаще всего пытаются нелегально ввезти возвращающиеся с отдыха туристы через аэропорт Платов в Ростове-на-Дону.

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