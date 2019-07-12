Контрафактные Apple и Marlboro чаще всего изымали на таможнях Юга в 2019 году

За указанный период таможенники задержали партии контрафактной продукции с незаконно нанесенными товарными знаками Marlboro, Apple, Lego, Monster High, Lycra, а также «Кубика Рубика» и игрушек, изображавших персонажей мультфильмов Disney.
По фактам выявления контрафактной продукции возбудили почти 50 административных дел, еще в отношении 200 тысяч единиц товаров получили заключения правообладателей об их контрафактности, проводят мероприятия по возбуждению дел об административных правонарушениях.
Напомним, деньги и холодное оружие чаще всего пытаются нелегально ввезти возвращающиеся с отдыха туристы через аэропорт Платов в Ростове-на-Дону.