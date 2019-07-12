На поддержку АПК Ростовской области направят более 5 млрд рублей

«Наш регион находится на острие решения этой госзадачи. Ростовская область одна из главных житниц страны. Донской край в пятерке лидеров по производству зерновых, подсолнечника и овощей. В прошлом году на Дону произведено более 11 миллионов тонн зерновых, и вклад в эту копилку аграриев и производителей сельхозтехники высок», — сказал Василенко.