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На поддержку АПК Ростовской области направят более 5 млрд рублей

12 июля 2019, 12:05
Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области
В этом году на поддержку агропромышленного комплекса Ростовской области направят 5,854 млрд рублей, заявил на заседании Комитета по аграрной политике и природопользования заместитель Председателя ЗС Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.

Продовольственная безопасность страны — самая актуальная задача, заявил Василенко. Важнейшими задачами на сегодня являются внедрение современной технологии обработки земли и повышения качества урожая. Президент в своем послании в этом году поручил правительству создать бренд «отечественной чистой «зеленой продукции» в сфере сельского хозяйства. Эта продукция должна быть гарантом качества на внутреннем и внешнем рынке.

«Наш регион находится на острие решения этой госзадачи. Ростовская область одна из главных житниц страны. Донской край в пятерке лидеров по производству зерновых, подсолнечника и овощей. В прошлом году на Дону произведено более 11 миллионов тонн зерновых, и вклад в эту копилку аграриев и производителей сельхозтехники высок», — сказал Василенко.

Вячеслав Василенко
Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области

В этом году уборочная кампания в Ростовской области миновала уже свой экватор. Хозяйствами региона убрано более 2,2 млн гектаров, что составляет более 64% от общих уборочных площадей.

«Органы государственной власти Ростовской области оказывают серьезную поддержку и сельхозмашиностроению и сельхозтоваропроизоводителям. В этом году на поддержку агропромышленного комплекса направят 5,854 млрд рублей, из них более трех миллиардов составляет федеральный бюджет», — добавил Василенко.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области

Из этой суммы на поддержку приобретения отечественной техники предусмотрено 395 млн рублей, освоено уже 58% этих средств.

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