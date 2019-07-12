Около полутонны мусора в год производит каждый житель Ростовской области

В общей сложности в регионе ежегодно накапливается порядка двух миллионов тонн коммунальных отходов.
При этом только в 2018 году в области выявили более 600 несанкционированных свалок. Большую проблему представляет отсутствие договоров на вывоз мусора, с чем сейчас в регионе активно борются.
При этом население продолжает вывозить мусор в лесополосы и поля или оставлять его в не предназначенном для этого местах.
Напомним, в Ростовской области задержали водителя грузовика, который сбросил горящий строительный мусор в поле.