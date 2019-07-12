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Около полутонны мусора в год производит каждый житель Ростовской области

12 июля 2019, 11:15
Фото: Медиахолдинг1Mi
Каждый из жителей Ростовской области производит примерно полтонны мусора в год, следует из сообщения регионального правительства.

В общей сложности в регионе ежегодно накапливается порядка двух миллионов тонн коммунальных отходов.

При этом только в 2018 году в области выявили более 600 несанкционированных свалок. Большую проблему представляет отсутствие договоров на вывоз мусора, с чем сейчас в регионе активно борются.

При этом население продолжает вывозить мусор в лесополосы и поля или оставлять его в не предназначенном для этого местах.

Напомним, в Ростовской области задержали водителя грузовика, который сбросил горящий строительный мусор в поле.

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#Новости#Мусорная реформа на Дону#Общество
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