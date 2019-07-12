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Подачу воды восстановили в Ростове после аварии

12 июля 2019, 12:43
Фото: rostov-gorod.ru
Жителям улицы Погодина в Ростове включили воду после устранения коммунальной аварии, сообщили в городской администрации.

Авария на внутреннем трубопроводе произошла поздно вечером в четверг. Из-за этого отключили холодное водоснабжение.

На время проведения восстановительных работ для горожан организовали подвоз воды. Ее привозили на специальных автомобилях.

«Ремонтные работы завершились к 13.00 мск пятницы. Сейчас подача воды на улице Погодина, 4 восстановлена», — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что в садоводческих товариществах Ростова-на-Дону ощущается нехватка воды из-за значительного потребления в жару. Давления не хватает горожанам, которые далеко живут от места присоединения к сети.

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