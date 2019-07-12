Погибший в Греции мужчина преподавал в ростовском филиале РГУП

Сильнейший шторм в Греции, бушевавший ночью в четверг в Греции, унес жизни семерых человек, двое из них — ростовчане. Еще 120 человек пострадали, их доставили в больницу с различными травмами. Вечером в четверг семья преподавателя из Ростова Ивана Петренко с тремя детьми прогуливались на греческом полуострове Халкидики в поселке Неа Потидеа. Внезапно погода изменилась, отдыхающие побежали в отель Potidia Palace. Взяв младшего сына на руки, Петренко также отправился в номер. Жена с двумя старшими детьми успела дойти до отеля, но ее муж и младший сын погибли. На них упало огромное дерево, смерть наступила мгновенно.