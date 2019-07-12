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Погибший в Греции мужчина преподавал в ростовском филиале РГУП

12 июля 2019, 11:19
Фото: rb.rgup.ru
Преподаватель ростовского филиала РГУП Иван Петренко и его двухлетний сын погибли во время сильнейшего шторма в Греции в ночь на 11 июля, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Сильнейший шторм в Греции, бушевавший ночью в четверг в Греции, унес жизни семерых человек, двое из них — ростовчане. Еще 120 человек пострадали, их доставили в больницу с различными травмами. Вечером в четверг семья преподавателя из Ростова Ивана Петренко с тремя детьми прогуливались на греческом полуострове Халкидики в поселке Неа Потидеа. Внезапно погода изменилась, отдыхающие побежали в отель Potidia Palace. Взяв младшего сына на руки, Петренко также отправился в номер. Жена с двумя старшими детьми успела дойти до отеля, но ее муж и младший сын погибли. На них упало огромное дерево, смерть наступила мгновенно.

«Петренко преподавал в университете дисциплину „Гражданское право“ уже десять лет. Общий его преподавательский стаж составляет около 15 лет», — отметил источник.

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